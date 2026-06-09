New York: andamento sostenuto per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di vernici e rivestimenti , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,76%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Sherwin Williams mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,39%, rispetto a +0,21% dell' indice americano ).





Lo status tecnico di medio periodo di Sherwin Williams rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 309,6 USD, mentre i supporti sono stimati a 304,2. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 315.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```