New York: performance negativa per Microsoft

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso informatico americano , che presenta una flessione del 2,18%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Microsoft rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico della società informatica di Redmond segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 396,8 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 410,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 390,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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