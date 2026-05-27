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New York: sell-off per Insulet Corporation

Migliori e peggiori, In breve
New York: sell-off per Insulet Corporation
Pressione sull'azienda che produce dispositivi medici innovativi, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,08%.
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