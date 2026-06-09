Piazza Affari: positiva la giornata per BFF Bank

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,06%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che BFF Bank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,06%, rispetto a +0,99% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Osservando il grafico di breve periodo di BFF Bank , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 2,833 Euro e supporto a 2,667. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 2,999.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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