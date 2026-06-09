Piazza Affari: positiva la giornata per BFF Bank
(Teleborsa) - Balza in avanti la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,06%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che BFF Bank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,06%, rispetto a +0,99% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Osservando il grafico di breve periodo di BFF Bank, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 2,833 Euro e supporto a 2,667. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 2,999.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```