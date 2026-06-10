Milano 17:35
50.029 -0,46%
Nasdaq 22:00
28.508 -1,98%
Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,98%

Il Nasdaq-100 chiude a 28.508,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,98%
Giornata da dimenticare per l'indice dei titoli tecnologici USA, che riporta un -1,98% e termina gli scambi a 28.508,03 punti.
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