Milano 11:21
50.203 -0,12%
Nasdaq 9-giu
29.085 0,00%
Dow Jones 9-giu
50.872 +0,17%
Londra 11:21
10.177 -0,49%
Francoforte 11:20
24.243 -0,78%

Borsa: Londra, apertura +0,14%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,14%
Indice FTSE-100 +0,14% a quota 10.242,09 dopo l'apertura.
Condividi
```