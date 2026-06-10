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Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,66%
Il Nasdaq-100 esordisce a 28.893,82 punti
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Finanza
10 giugno 2026 - 15.33
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