Milano 22-mag
49.511 0,00%
Nasdaq 22-mag
29.482 +0,42%
Dow Jones 22-mag
50.580 +0,58%
Londra 22-mag
10.466 0,00%
Francoforte 22-mag
24.889 0,00%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +2,85%

Nikkey a 65.142,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +2,85%
Indice Nikkey +2,85% a quota 65.142,81 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```