CULTI Milano, revocata oggi da Piazza Affari

(Teleborsa) - Le azioni CULTI Milano
salutano Piazza Affari.
Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto
totalitaria avente ad oggetto le azioni ordinarie di Culti Milano (l’“Emittente”) promossa da Berger International (l’“Offerente”), quest'ultima rende noto di aver esercitato, in data odierna, il Diritto di Acquisto in relazione a tutte le residue n. 53.375 Azioni (escluse le Azioni Proprie), rappresentative dell’1,72% del capitale sociale dell’Emittente (le “Azioni Residue”).
Come reso noto il 3 giugno scorso
, ai fini del Diritto di Acquisto, il corrispettivo per ciascuna Azione Residua
è pari al Corrispettivo (i.e., Euro 19,16 per ogni Azione Residua).
In particolare, l’Offerente ha comunicato, oggi 10 giugno, all’Emittente, l’avvenuto deposito e la disponibilità di una somma pari al controvalore complessivo
delle Azioni Residue, pari a Euro 1.022.665,00 (il “Controvalore Complessivo”), presso un conto corrente intestato a Intermonte SIM e vincolato esclusivamente, incondizionatamente e irrevocabilmente al pagamento del Controvalore
Complessivo, come da istruzioni irrevocabili impartite dall’Offerente a Intermonte.
Pertanto, in data odierna, si è perfezionato il trasferimento delle Azioni Residue in favore dell’Offerente, con conseguente annotazione sul libro dei soci da parte dell’Emittente dell’Offerente quale titolare delle Azioni Residue.
I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del Corrispettivo
direttamente presso i rispettivi intermediari. L’obbligo di pagamento del Corrispettivo si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Incaricati da cui provengono le Azioni Residue.
Resta a esclusivo carico degli Azionisti il rischio che gli Intermediari Incaricati, o gli Intermediari Depositari, non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.Decorso il termine di prescrizione quinquennale
di cui all’articolo 2949 del codice civile e fatto salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e seguenti del codice civile – il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del Corrispettivo si estinguerà per prescrizione e l’Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione della porzione di Controvalore Complessivo non riscossa dagli aventi diritto.
L’Offerente ricorda infine che Borsa Italiana ha disposto la revoca delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan
a decorrere dalla data odierna (previa sospensione dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan nelle sedute dell’8 e 9 giugno 2026).