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Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice dei titoli bancari in Italia

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Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice dei titoli bancari in Italia
Il Comparto bancario a Piazza Affari guadagna lo 0,94% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 39.765,06 punti.
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