Braga Moro revocata oggi da Piazza Affari

(Teleborsa) - Braga Moro Sistemi di Energia saluta oggi Piazza Affari a seguito del completamento dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa sulla società da Power Conversion Holdings, previa sospensione nelle sedute del 20 e di ieri 21 luglio.



L'offerente ha comunicato a Braga Moro di aver deposito in data odierna la somma di 340.946,31 euro corrispondente al controvalore complessivo della procedura congiunta, presso Equita SIM, quale intermediario incaricato ai fini della gestione del regolamento del

corrispettivo per le azioni residue.



Sempre oggi, ha pertanto efficacia il trasferimento della titolarità delle azioni residue in capo a Power Conversion Holdings.



I titolari di azioni residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della procedura congiunta, pari a 6,91 euro per azione, direttamente presso i rispettivi intermediari depositari.



Decorso il termine di prescrizione quinquennale, i titolari delle azioni residue che non ne abbiano fatto richiesta perderanno il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della procedura congiunta e l'offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse.







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