Madrid: calo per Acciona Energia

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di energia rinnovabile spagnolo , che passa di mano con un calo del 2,54%.



Lo scenario su base settimanale di Acciona Energia rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Acciona Energia suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 21,27 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,83. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 21,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```