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Madrid: movimento negativo per Acciona Energia

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: movimento negativo per Acciona Energia
Si muove verso il basso il produttore di energia rinnovabile spagnolo, con una flessione del 2,54%.
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