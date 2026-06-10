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New York: Old Dominion Freight Line in forte calo

Migliori e peggiori
New York: Old Dominion Freight Line in forte calo
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società specializzata nei servizi di trasporto su camion, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,32% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Old Dominion Freight Line rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Old Dominion Freight Line è in rafforzamento con area di resistenza vista a 238 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 225,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 250,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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