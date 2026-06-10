Milano
17:35
50.029
-0,46%
Nasdaq
19:30
28.645
-1,51%
Dow Jones
19:30
50.208
-1,30%
Londra
17:35
10.255
+0,27%
Francoforte
17:37
24.195
-0,97%
Mercoledì 10 Giugno 2026, ore 19.46
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Crolla a New York Old Dominion Freight Line
Crolla a New York Old Dominion Freight Line
Migliori e peggiori
,
In breve
10 giugno 2026 - 16.10
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Si muove in perdita la
società specializzata nei servizi di trasporto su camion
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,32% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: Old Dominion Freight Line in forte calo
New York: luce verde per Old Dominion Freight Line
New York: seduta euforica per Old Dominion Freight Line
Crolla a New York Micron Technology
Argomenti trattati
New York
(495)
Titoli e Indici
Old Dominion Freight Line
-5,86%
Altre notizie
Seduta perlopiù all'insegna degli acquisti per i listini USA
Crolla a New York PDD Holdings
Crolla a New York MicroStrategy Incorporated
Crolla a New York Microchip Technology
Crolla a New York Thomson Reuters
Dominion Energy vola nel premarket su stock deal di NextEra Energy per 67 miliardi di dollari
Guide
Risiko Bancario 2026: MPS dice addio a Siena e diventa l'ago della bilancia
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com'è cambiata la situazione?
leggi tutto