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New York: scambi negativi per Honeywell International

Migliori e peggiori
New York: scambi negativi per Honeywell International
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di apparecchiature industriali, che mostra un decremento del 2,73%.

La tendenza ad una settimana di Honeywell International è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 207,9 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 213,3. Il peggioramento di Honeywell International è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 206.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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