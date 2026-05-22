New York: andamento sostenuto per Honeywell International

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di apparecchiature industriali , che tratta in utile del 2,13% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Honeywell International mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,98%, rispetto a +1,35% dell' indice americano ).





Il quadro tecnico di breve periodo di Honeywell International mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 230,9 USD. Rischio di discesa fino a 224,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 237,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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