New York: andamento sostenuto per Honeywell International

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di apparecchiature industriali , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,21%.



La tendenza ad una settimana di Honeywell International è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Honeywell International mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 207,8 USD con area di resistenza individuata a quota 212,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 205,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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