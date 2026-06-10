New York: seduta euforica per Applied Materials

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori , che tratta in rialzo del 4,21%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Applied Materials evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di chip rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Applied Materials è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 530,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 504. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 557,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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