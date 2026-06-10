New York: seduta euforica per Applied Materials
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che tratta in rialzo del 4,21%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Applied Materials evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di chip rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Applied Materials è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 530,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 504. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 557,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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