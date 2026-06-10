New York: sviluppi positivi per Robinhood Markets
(Teleborsa) - Effervescente l'azienda statunitense che offre servizi finanziari online, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,71%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Robinhood Markets rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di Robinhood Markets confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 93,1 USD con primo supporto visto a 85,72. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 81,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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