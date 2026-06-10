Sipcam Oxon lancia Freedom, la nuova piattaforma tecnologica per l’agricoltura

(Teleborsa) - Nell’anno dell’80esimo anniversario dalla fondazione, Sipcam Oxon, multinazionale italiana attiva nei mezzi tecnici per l’agricoltura e con sede a Pero (Milano), ha oggi inaugurato Freedom, un’originale piattaforma tecnologica sviluppata dai team di Ricerca & Sviluppo e Ingegneria del Gruppo. Il progetto di investimento trova concreta espressione anche nel nuovo impianto realizzato presso il sito industriale di Salerano sul Lambro (Lodi).



La nuova tecnologia rappresenta la base di un’innovativa categoria di biostimolanti per l’agricoltura: soluzioni sempre più rilevanti per supportare gli agricoltori nel raggiungimento dei risultati produttivi programmati, contribuendo al contempo a mitigare gli effetti degli stress stagionali e climatici.



Freedom nasce da un percorso di collaborazione scientifica, innovazione e investimento industriale promosso da Sofbey, società del Gruppo specializzata in biostimolanti e biosoluzioni. La tecnologia, concepita per supportare la fisiologia delle colture e migliorarne la risposta agli stress ambientali, si fonda sull’identificazione di un nuovo complesso bioattivo, attualmente oggetto di domanda di brevetto.



"Questo progetto rappresenta un investimento industriale e scientifico di lungo periodo – commenta Paolo Brogi, CEO di Sipcam Oxon –. L’agricoltura richiede sempre più tecnologie in grado di migliorare efficienza, resilienza e gestione degli stress ambientali, in una prospettiva di produzione e sviluppo commerciale su scala internazionale."



"Freedom assume un valore particolarmente significativo – dichiara Nadia Gagliardini, Presidente di Sipcam Oxon – poiché unisce visione industriale, competenze sviluppate nel tempo e un forte legame con il territorio lombardo. In un settore sempre più concentrato e competitivo, continuiamo a credere nella capacità di un gruppo indipendente come il nostro di investire nell’innovazione, mantenendo solide radici industriali in Italia".





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