Trade Republic lancia il Best Price sugli ordini dopo ban a PFOF e un web terminal avanzato

(Teleborsa) - Trade Republic, piattaforma tedesca per il risparmio e l'investimento, ha lanciato la sua nuova tecnologia di trading, con Best Price Execution su tutti i mercati rilevanti, ordini diretti su 30 borse globali e un web terminal avanzato per investitori attivi.



L'annuncio è arrivato dopo che il 30 giugno 2026 è stato vietato anche in Germania il PFOF (Payment for Order Flow), una pratica in cui i broker online indirizzano gli ordini dei propri clienti a market maker specifici invece che al mercato principale. Il PFOF è ora vietato in tutta l'Unione europea, in quanto è scaduta l'esenzione transitoria biennale concessa alla Germania ai sensi del regolamento europeo MiFIR. Ora ogni broker regolamentato nell'UE deve finanziare i servizi di esecuzione tramite spread, commissioni, abbonamenti o la propria piattaforma di negoziazione, anziché attraverso pagamenti da parte di market maker terzi. Trade Republic fa comunque sapere che il PFOF era già una parte marginale dei ricavi.



Il nuovo algoritmo Best Price di Trade Republic trova il prezzo più basso per acquistare e il più alto per vendere. Il cuore del sistema è il book degli ordini aggregato, che unifica i prezzi di qualsiasi titolo su tutte le borse rilevanti, per qualsiasi dimensione dell'ordine, senza costi aggiuntivi (i clienti pagano una commissione di 1 euro per operazione, più costi di terze parti e spread). Trade Republic ha introdotto inoltre il nuovo ordine Direct Price (2 euro per operazione). I clienti possono scegliere tra 30 borse - come XETRA, Euronext o Nasdaq - per ogni singolo ordine. La società intende garantire il massimo livello di trasparenza per i clienti: l'app mostra i dati in tempo reale del book aggregato e dei book delle singole borse, gratuitamente.



Fino ad oggi, gli ordini venivano eseguiti sulla piattaforma di trading elettronico LS Exchange gestito dalla Borsa di Amburgo, con gli spread legati al mercato di riferimento Xetra.



La nuova tecnologia apre anche una nuova linea di business per l'azienda, rivolta agli investitori avanzati. Trade Republic presenta un Web Terminal sviluppato internamente. Gli investitori attivi possono accedere a grafici avanzati, screener e dati di mercato in tempo reale. Il tutto senza costi aggiuntivi.



"Quello che i nostri ingegneri hanno costruito rappresenta un passo importante per i nostri clienti. Stiamo connettendo i clienti a 30 borse globali, elaborando dati di mercato in tempo reale e trasformando un'infrastruttura di mercato complessa in un'esperienza di prodotto semplice - afferma Christian Hecker, co-fondatore di Trade Republic - Con una base di oltre 10 milioni di clienti, possiamo offrire alle persone strumenti e infrastrutture di mercato che in precedenza erano riservati a investitori istituzionali, banche e hedge fund. Per noi questo significa democratizzare gli investimenti".

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