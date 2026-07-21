Borsa di Londra lancia LSE 24, piattaforma di negoziazione attiva 24 ore su 24

Ceo Hoggett: Londra di rafforza come primario centro finanziario globale

(Teleborsa) - La Borsa di Londra ha annunciato martedì il lancio di London Stock Exchange 24 (LSE 24), una nuova piattaforma di negoziazione attiva 24 ore su 24, 5 giorni su 7, a supporto della prossima generazione di trading digitale, algoritmico e agentico.



LSE 24, ha spiagato la Borsa di Londra in una nota, è progettata per supportare una negoziazione pressoché continua dal lunedì al venerdì, offrendo agli investitori globali maggiore flessibilità per reagire agli eventi di mercato, accedere alla liquidità in diversi fusi orari e gestire il rischio.



La nuova piattaforma opererà separatamente dal Mercato Principale della Borsa di Londra, che continuerà a operare con i suoi orari di negoziazione attuali.



LSE 24 sarà disponibile per i test dei clienti entro la fine del 2026, con il lancio degli Exchange Traded Products (ETP) come prima classe di asset nel primo semestre del 2027, previa approvazione normativa. Gli ETP rappresentano un punto di partenza naturale, data la consolidata posizione di Londra come hub internazionale leader per gli ETP e la forte domanda globale di prodotti che offrono un'esposizione efficiente ai mercati di tutto il mondo.



Julia Hoggett, CEO di LSE plc e responsabile dei mercati digitali e dei titoli di LSEG:



"Il lancio di LSE 24 segna un passo importante nell'evoluzione dei nostri mercati, offrendo ai clienti maggiore flessibilità al di là dei tradizionali orari di negoziazione e supportando mercati globali più digitali e interconnessi.", ha dichiarato Julia Hoggett, CEO di LSE e responsabile dei mercati digitali e dei titoli di LSEG. E ha aggiunto: "Integrandosi con l'infrastruttura dei mercati digitali di LSEG, LSE 24 contribuirà a supportare una maggiore liquidità, una maggiore efficienza e una più ampia partecipazione ai nostri mercati, rafforzando la posizione di Londra come centro finanziario globale di primaria importanza."

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