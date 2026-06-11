Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 10/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno
Debole la giornata del 10 giugno per l'Eurostoxx 50, che porta a casa un calo dello 0,66%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6.072. Primo supporto visto a 5.979. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5.948.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)