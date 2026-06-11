Milano 10:11
50.541 +1,02%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
49.919 -1,87%
Londra 10:11
10.314 +0,58%
Francoforte 10:11
24.237 +0,17%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 10/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 10/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno

Seduta decisamente positiva per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo a 91,97.

La situazione di medio periodo del greggio WTI resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 93,44. Supporto visto a quota 89,88. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 97.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```