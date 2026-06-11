Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 10/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno
Seduta decisamente positiva per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo a 91,97.
La situazione di medio periodo del greggio WTI resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 93,44. Supporto visto a quota 89,88. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 97.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)