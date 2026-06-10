Milano 11:21
50.203 -0,12%
Nasdaq 9-giu
29.085 0,00%
Dow Jones 9-giu
50.872 +0,17%
Londra 11:21
10.177 -0,49%
Francoforte 11:21
24.246 -0,77%

Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,70%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 24.394,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,70%
Hong Kong segna un mediocre calo dello 0,70%, terminando gli scambi a 24.394,95 punti.
Condividi
```