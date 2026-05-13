Francoforte: andamento sostenuto per Hochtief
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la big tedesca delle costruzioni, in guadagno del 2,39% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Hochtief rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del colosso delle costruzioni. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Hochtief evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 519,8 Euro. Primo supporto a 511,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 508,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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