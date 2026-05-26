New York: scambi in positivo per Caterpillar

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gigante delle macchine movimento terra , che avanza bene del 2,20%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Caterpillar evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Caterpillar rispetto all'indice.





Nel breve periodo, Caterpillar presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 908,5 USD e supporto a 884. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 933.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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