New York: scambi in positivo per Caterpillar
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gigante delle macchine movimento terra, che avanza bene del 2,20%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Caterpillar evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Caterpillar rispetto all'indice.
Nel breve periodo, Caterpillar presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 908,5 USD e supporto a 884. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 933.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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