New York: in calo GoDaddy

(Teleborsa) - Rosso per la società tecnologica statunitense che fornisce piattaforme cloud e registrazione di domini , che sta segnando un calo del 2,50%.



L'andamento di GoDaddy nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di GoDaddy mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 77,32 USD con area di resistenza individuata a quota 79,48. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 76,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```