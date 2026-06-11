Milano
16:39
50.639
+1,22%
Nasdaq
16:39
28.837
+1,15%
Dow Jones
16:39
50.242
+0,65%
Londra
16:39
10.341
+0,84%
Francoforte
16:39
24.258
+0,26%
Giovedì 11 Giugno 2026, ore 16.56
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: rosso per GoDaddy
New York: rosso per GoDaddy
Migliori e peggiori
,
In breve
11 giugno 2026 - 16.10
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso per la
società tecnologica statunitense che fornisce piattaforme cloud e registrazione di domini
, che presenta una flessione del 2,50%.
Condividi
Leggi anche
Crolla a New York Godaddy
New York: ingrana la marcia Godaddy
New York: prevalgono le vendite su Godaddy
New York: in calo GoDaddy
Titoli e Indici
Godaddy
-2,82%
Altre notizie
New York: Godaddy in rally
New York: vendite diffuse su GoDaddy
New York: GoDaddy scende verso 79,31 USD
CF Industries Holdings scambia in rosso a New York
New York: profondo rosso per Ford Motor
Oracle scambia in rosso a New York
Guide
Risiko Bancario 2026: MPS dice addio a Siena e diventa l'ago della bilancia
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com'è cambiata la situazione?
leggi tutto