New York: GoDaddy scende verso 79,31 USD

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società tecnologica statunitense che fornisce piattaforme cloud e registrazione di domini , che esibisce una perdita secca del 4,81% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di GoDaddy , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 79,31 Dollari USA. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 82,21. Il peggioramento di GoDaddy è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 78,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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