New York: luce verde per Generac Holdings

(Teleborsa) - Grande giornata per l' azienda che produce generatori di energia elettrica , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,59%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Generac Holdings rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Generac Holdings , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 247,9 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 262,1 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 238,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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