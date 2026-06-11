New York: luce verde per Generac Holdings
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda che produce generatori di energia elettrica, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,59%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Generac Holdings rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Generac Holdings, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 247,9 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 262,1 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 238,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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