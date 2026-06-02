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New York: luce verde per Hewlett Packard Enterprise

Migliori e peggiori, In breve
New York: luce verde per Hewlett Packard Enterprise
Rialzo per la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 23,94%.
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