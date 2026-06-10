New York: Generac Holdings in forte calo
(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda che produce generatori di energia elettrica, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,21% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Generac Holdings rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Generac Holdings. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Generac Holdings evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 255,8 USD. Primo supporto a 246,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 243,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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