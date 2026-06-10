New York: Generac Holdings in forte calo

(Teleborsa) - Si muove in perdita l' azienda che produce generatori di energia elettrica , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,21% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Generac Holdings rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Generac Holdings . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Generac Holdings evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 255,8 USD. Primo supporto a 246,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 243,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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