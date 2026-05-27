New York: luce verde per Booking Holdings

(Teleborsa) - Effervescente la società di viaggi online , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,98%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Booking Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Booking Holdings rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Booking Holdings ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 171,9 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 177,4, mentre il primo supporto è stimato a 166,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```