Milano 10:22
50.476 +0,89%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
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Londra 10:22
10.303 +0,47%
Francoforte 10:22
24.196 0,00%

SILVER del 10/06/2026

Finanza
SILVER del 10/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno

Seduta molto negativa per il metallo prezioso, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,98%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'argento, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 59,94. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 70,41 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 56,45.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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