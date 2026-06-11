SILVER del 10/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno
Seduta molto negativa per il metallo prezioso, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,98%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'argento, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 59,94. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 70,41 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 56,45.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)