Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'11/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno
Seduta molto negativa per il Light Sweet Crude Oil, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,00%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio WTI, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 84,61. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 90,13. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 82,77.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)