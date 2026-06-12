Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'11/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno
Modesto guadagno per l'indice svizzero, che avanza di poco a +0,49%.
Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 13.599,2, mentre il primo supporto è stimato a 13.390,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13.807,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)