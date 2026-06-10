Milano 11:19
50.230 -0,07%
Nasdaq 9-giu
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Dow Jones 9-giu
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Londra 11:19
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Francoforte 11:19
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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 9/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 9/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 giugno

Composto rialzo per l'indice svizzero, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,27%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dello SMI (Swiss Market Index) rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13.423,6. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 13.253,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 13.593,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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