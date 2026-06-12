Madrid: nuovo spunto rialzista per Aena
(Teleborsa) - Scambia in profit il gestore degli aeroporti spagnolo, che lievita del 2,18%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aena più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25,82 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25,58. L'equilibrata forza rialzista di Aena è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26,06.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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