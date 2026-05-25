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Madrid: nuovo spunto rialzista per Sacyr

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: nuovo spunto rialzista per Sacyr
Seduta positiva per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, che avanza bene del 3,27%.
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