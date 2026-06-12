New York: Advanced Micro Devices in rally

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori , che tratta in rialzo del 4,52%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Advanced Micro Devices evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Advanced Micro Devices rispetto all'indice.





Le implicazioni tecniche di breve periodo di Advanced Micro Devices suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 520,9 USD e supporto visto a quota 497,1. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 544,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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