New York: scambi in positivo per Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,82%.
L'andamento di Advanced Micro Devices nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 437,2 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 410,2. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 397,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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