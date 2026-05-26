New York: in forte denaro Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Grande giornata per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,22%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Advanced Micro Devices rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Advanced Micro Devices è in rafforzamento con area di resistenza vista a 503 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 485,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 520,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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