AMD, upgrade di Citi a buy e target price a 575 dollari

(Teleborsa) - Citi ha alzato il rating su Advanced Micro Devices (AMD) da neutral a buy e il target price da 460 a 575 dollari



Gli analisti ritengono che il posizionamento dell'azienda come "secondo valido fornitore nel mercato delle GPU" non si riflette ancora sul prezzo delle azioni, in quanto la maggior parte degli investitori attualmente considera AMD principalmente un titolo legato alle CPU, con il prezzo delle azioni che incorpora una probabilità di circa il 60% che la società raggiunga oltre 50 miliardi di dollari di vendite di GPU entro il 2028.



La banca ritiene che AMD sia "pronta a conquistare la fetta più grande" del mercato delle GPU di Meta , poiché i chip MI450 personalizzati probabilmente offriranno a quest'ultima un costo totale di proprietà inferiore rispetto ai prodotti GPU commerciali.



Con l'occasione, Citi ha ricordato l'accordo quadriennale da sei gigawatt precedentemente annunciato da AMD con Meta, che prevede l'emissione di 160 milioni di warrant su azioni ordinarie, con la prima tranche da un gigawatt che entrerà in funzione nella seconda metà del 2026 e nel 2027.

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