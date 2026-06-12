New York: calo per DoorDash

(Teleborsa) - Sottotono il leader americano delle consegne di pasti , che passa di mano con un calo del 3,59%.



L'andamento di DoorDash nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La situazione di medio periodo di DoorDash resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 154,1 USD. Supporto visto a quota 145,6. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 162,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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