Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Technoprobe

(Teleborsa) - Effervescente l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,19%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Technoprobe . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 31,95 Euro. Primo supporto visto a 31,41. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 31,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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