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Piazza Affari: seduta euforica per Zignago Vetro

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: seduta euforica per Zignago Vetro
Protagonista il produttore di contenitori in vetro, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,52%.
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