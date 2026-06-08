Milano 9:41
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Nasdaq 5-giu
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Dow Jones 5-giu
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Londra 9:41
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24.540 -0,88%

Piazza Affari: seduta euforica per Safilo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: seduta euforica per Safilo
Effervescente il produttore di occhiali da sole e da vista, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,56%.
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