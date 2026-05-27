Piazza Affari: andamento sostenuto per Zignago Vetro
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di contenitori in vetro, in guadagno del 2,94% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Zignago Vetro mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,76%, rispetto a +3,77% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Le implicazioni di medio periodo della società industriale confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 7,453 Euro con primo supporto visto a 7,183. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 7,017.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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