Piazza Affari: andamento sostenuto per Zignago Vetro

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di contenitori in vetro , in guadagno del 2,94% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Zignago Vetro mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,76%, rispetto a +3,77% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Le implicazioni di medio periodo della società industriale confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 7,453 Euro con primo supporto visto a 7,183. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 7,017.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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